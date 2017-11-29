«Дерево детских желаний» появилось в одном из торговых комплексов Пскова

14:15, 29 ноября 2017, ПАИ

Благотворительная новогодняя акция «Дерево детских желаний», организованная региональным отделением «Российского Красного Креста», стартовала в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

На открытие по традиции пришёл вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко, который на протяжении нескольких лет участвует в этом проекте. В старте акции также приняли участие начальник Государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян и председатель псковского регионального отделения «Российского Красного Креста» Пётр Василевский.

Благотворительная акция «Дерево детских желаний» в этом году проходит уже в девятый раз. Цель проекта – подарить детям, находящимся в непростой жизненной ситуации, радость праздника, исполнив их мечту о новогоднем подарке.

«Это замечательный проект, который даёт множество положительных эмоций всем, кто в нём участвует. Для детей – это искренняя радость от долгожданного подарка, а для взрослых – возможность сделать доброе дело и стать под Новый Год чуть-чуть волшебником», - сказал Виктор Остренко.

Символическое дерево детских желаний «выросло» в торговом комплексе «Акваполис» в Пскове – компания является многолетним партнёром благотворительной акции. Каждый желающий может снять с новогодней ели детское письмо Деду Морозу и купить подарок, о котором просит ребёнок, или оставить пожертвование на эти цели.

Добавим, что за годы проведения благотворительной акции новогодние подарки получили около 500 воспитанников домов-интернатов и детей из малообеспеченных семей. В этом году планируется приобрести подарки для 60 школьников с ограниченными возможностями здоровья.