Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада

13:43, 29 ноября 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников рассматривает возможность проведения в регионе Форума СМИ Северо-Запада, рассказал он в интервью порталу «Кавказ сегодня».

«Наши СМИ готовы поделиться своим опытом и взглядом на современные тренды профессии, рассказать о специфике работы в СЗФО», - пояснил он.

По словам Михаила Ведерникова, при этом он ориентируется на опыт работы Форума СМИ Северного Кавказа в организации которого он участвовал в качестве заместителя полномочного представителя президента в СКФО.

По его словам, Северокавказский форум был призван «ближе познакомить журналистов друг с другом, чтобы дать им возможность поделиться опытом, который в некоторых регионах, действительно, был очень интересный и уникальный», а «в результате журналисты начали писать не только о том, что происходит в их регионах и республиках, но и в соседних», «удалось за эти годы качественно поменять риторику федеральных СМИ в отношении Северного Кавказа».

Михаил Ведерников заверил, что власти региона обязательно пригласят «представителей кавказского медийного сообщества на нашу площадку».

Отметим, по информации ПАИ сегодня, 29 ноября, Михаил Ведерников принимает участие в работе Форума СМИ Северного Кавказа.

Напомним, Михаил Ведерников был назначен врио губернатора указом президента РФ от 12 октября. До этого он занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе, курирующего Калининградскую область. А еще ранее – являлся заместителем полпреда с Северо-кавказском федеральном округе.