Михаил Ведерников: Работая в администрации президента я хорошо изучил подводные камни губернаторского дела

13:45, 29 ноября 2017, ПАИ

«Работая в блоке внутренней политики администрации президента в статусе заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации, я достаточно хорошо изучил тонкости и подводные камни губернаторского дела», - рассказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в интервью порталу «Кавказ сегодня».

Тем не менее, признал глава региона, «это всё равно был взгляд со стороны». «Решение, которое принял президент, – большое доверие и еще большая ответственность, поэтому сейчас моя главная задача – делать все, чтобы жители региона почувствовали качественные изменения в своей жизни», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, Михаил Ведерников был назначен врио губернатора указом президента РФ от 12 октября. До этого он занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе, курирующего Калининградскую область. А еще ранее – являлся заместителем полпреда с Северо-кавказском федеральном округе.