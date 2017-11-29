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Общество

Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в интервью порталу «Кавказ сегодня» рассказал, в чем по его мнению заключается специфика региона.

«У Псковского Кремля установлена большая надпись «Россия начинается здесь». В этом и есть отличительная особенность региона – в его историческом и культурном наследии. Ежегодно наш регион посещают порядка 600 тысяч туристов, которым интересно увидеть своими глазами, где зарождалась Русь, найти для себя новые источники энергии», - пояснил врио губернатора.

По словам Михаила Ведерникова, «именно поэтому туризм определен одним из важнейших направлений Стратегии социально-экономического развития Псковской области. Нам есть, чем гордиться и что показать всему миру».

«Вообще в регионе особая энергетика, здесь красивая природа, много древних храмов. Здесь особый историко-культурный потенциал. В этой связи я очень рад, что мы недавно смогли укрепить наше взаимодействие с Министерством культуры в вопросе сохранения уникальных памятников архитектуры на территории области», - напомнил Михаил Ведерников.

Напомним, Михаил Ведерников был назначен врио губернатора указом президента РФ от 12 октября. До этого он занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе, курирующего Калининградскую область. А еще ранее – являлся заместителем полпреда с Северо-кавказском федеральном округе.  

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