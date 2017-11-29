Михаил Ведерников: Важно создавать центры притяжения для молодёжи

15:37, 29 ноября 2017, ПАИ

«Псковская область – непростой регион с точки зрения демографии. Молодые люди уезжают в Санкт-Петербург и Москву. Сегодня перед нами стоит задача этот процесс остановить, поэтому важно создавать центры притяжения для молодёжи», - рассказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в интервью порталу «Кавказ сегодня».

По словам главы региона, молодежи «важно о себе заявить, найти площадку для коммуникаций, повышения своих умений, понять свою важность и нужность родному региону».

«Мне пишут в социальных сетях и говорят об этом при личных встречах. И скоро такая площадка в области появится. Мы уже нашли ребят, которые готовы сами сделать ремонт, полностью организовать пространство под коворкинг-зону, кафе, выставки и концерты, а также комфортное место для проведения обучающих курсов. В дальнейшем это будет самостоятельная площадка, которая сконцентрирует в своих стенах инициативную молодёжь, станет пространством современной культуры», - сообщил он в интервью.

Михаил Ведерников выразил надежду, что Псковская область будет сотрудничать с «Ленфильмом», присоединится к проекту Телемост, в рамках которого известные режиссёры и актеры рассказывают зрителям о своих картинах, и что при поддержке Федерации воркаута России в области появятся новые открытые площадки для занятий спортом. «Мне бы хотелось, чтобы в каждом поселении появилась такая площадка», - пояснил он.

Напомним, Михаил Ведерников был назначен врио губернатора указом президента РФ от 12 октября. До этого он занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе, курирующего Калининградскую область. А еще ранее – являлся заместителем полпреда с Северо-кавказском федеральном округе.