Росмолодежь поддерживает идею проведения молодежного форума в Псковской области

14:03, 29 ноября 2017, ПАИ

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) поддерживает идею проведения молодежного форума в Псковской области, рассказал врио губернатора региона Михаил Ведерников в интервью порталу «Кавказ сегодня». «Молодёжью должна заниматься она же – этот принцип я практиковал всегда, в том числе и сейчас в Псковской области. Мы уже поделились с Росмолодежью нашими планами о проведении молодёжного форума и нашли поддержку», - сообщил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что в качестве образца он рассматривает проходящий в Пятигорске форум молодежи Северного Кавказа «Машук». «Псковская молодежь готова стать постоянным участником форума и транслировать в регионе ценностную основу «Машука». Я имею ввиду духовные компоненты, моральные принципы, идеи здорового образа жизни и истинного патриотизма, которые красной линией проходят через весь форум», - добавил он.

Напомним, Михаил Ведерников был назначен врио губернатора указом президента РФ от 12 октября. До этого он занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе, курирующего Калининградскую область. А еще ранее – являлся заместителем полпреда с Северо-кавказском федеральном округе.