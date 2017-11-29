Михаил Ведерников: Федеральная поддержка региона только усиливается

16:35, 29 ноября 2017, ПАИ

«Точки роста [в экономике Псковской области] сегодня заметны не только мне – во время рабочих встреч с министрами и инвесторами в Москве федеральная поддержка региона только усиливается. Мне кажется, что это хороший знак», - рассказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в интервью порталу «Кавказ сегодня», отвечая на вопрос об экономическом потенциале области.

«В экономику региона пришлось погрузиться буквально с колес, - признал он. - Ситуация, конечно, непростая, но есть большой потенциал, который сейчас необходимо активно развивать. Речь, в первую очередь, о повышении инвестиционной привлекательности области, в том числе благодаря особой экономической зоне «Моглино».

«Сейчас на ОЭЗ зарегистрированы шесть резидентов, 30 ноября откроется первый завод – дебютантом станет лакокрасочный завод ООО «Нор-маали». Параллельно в Великих Луках при поддержке Минпромторга функционирует электротехнический кластер, идет работа по созданию технопарка. Дополнительные перспективы наблюдаются в развитии лесоперерабатывающего производства в Дедовическом районе. Также динамично развивается сельское хозяйство и пищевое перерабатывающее производство», - добавил врио губернатора.

По его словам, «особое значение для региона имеет курс на создание альтернативных видов энергии от переработки торфа и щепы, развитие малого и среднего бизнеса в отдельных районах области, повышение туристического потока в регион».

Напомним, Михаил Ведерников был назначен врио губернатора указом президента РФ от 12 октября. До этого он занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе, курирующего Калининградскую область. А еще ранее – являлся заместителем полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.