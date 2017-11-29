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Общество

Дискуссию по вопросам оказания правовой помощи осужденным организует псковский филиал Академии ФСИН

1 декабря псковский филиал Академии ФСИН России проведет межвузовский семинар «Проблемы и перспективы деятельности юридических клиник образовательных организаций ФСИН России по оказанию юридической помощи осужденным», приуроченный к Дню юриста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В работе семинара примут участие представители Минюста России, прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области, сотрудники УФСИН России по Псковской области, адвокаты и юристы.

Научное мероприятие предполагает свою работу в режиме видео-конференц-связи с подключением не только образовательных организаций ФСИН России, но и гражданских вузов.

В рамках семинара планируется обсуждение наиболее значимых проблем развития юридических клиник ведомственных образовательных организаций, межвузовского сотрудничества и взаимодействия вузов ФСИН России с территориальными органами УИС, правоохранительными и государственными органами власти и управления в сфере оказания юридической помощи отдельным категориям граждан на безвозмездной основе и правовой помощи осужденным.

По результатам работы семинара планируется подготовить сборник выступлений участников научного мероприятия.

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