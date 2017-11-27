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Культура

Пушкинские доброхоты соберутся в Михайловском 1 декабря

1 декабря в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начнёт работу XVI конференция пушкинских доброхотов «Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, на традиционный слёт волонтёров прибудут представители отрядов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Псковской и Ульяновской областей.

На пленарных заседаниях участники конференции заслушают и обсудят отчёт о завершившемся летнем доброхотском сезоне (докладчик — руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Кононова), затронут отдельные аспекты работы с молодыми помощниками музея в различных сферах их деятельности (хозяйственная, экологическая, краеведческая, культурно-просветительская работа). Также в планах работы конференции — круглый стол с обсуждением ряда вопросов к предстоящему сезону-2018, ряд специальных экскурсий. Программа конференции «Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный» рассчитана на два дня.

Лидия Токарева уточнила, что в нынешнем году в «Михайловском» приняли более двадцати доброхотских отрядов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Перми, Набережных Челнов, Кирова, Зеленограда, Кунгура, Языкова, других городов и посёлков России общей численностью почти в 700 человек.

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