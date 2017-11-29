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Общество

Законопроект псковских коммунистов, усложняющий для граждан подачу петиций, отклонил законодательный комитет ПОС

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению на заседании 29 ноября отклонили законопроект, разработанный фракцией КПРФ, «О порядке рассмотрения петиций граждан Российской Федерации на территории Псковской области».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, представляя документ, лидер псковских коммунистов, депутат Пётр Алексеенко отметил, что законопроект дополняет гарантии, которые установлены федеральным законом, позволяет подавать петицию не только в письменном, но и в электронном виде. Также в проекте закона  установлен ряд требований к подаче петиций.

При этом докладчик признал, что замечания к документу есть и у прокуратуры, и у администрации области. Он предложил принять законопроект в первом чтении, чтобы потом его доработать.

«Закон на сегодняшний день является не доработанным и на данный момент не может быть принят даже в первом чтении», - ответил на это первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области - председатель Государственно-правового комитета Андрей Карпов.

Представитель прокуратуры отметил, что в документе слишком много обязанностей для тех, кто подаёт петицию. «Не столько права устанавливаются, сколько обязанности. Нужно уменьшить обилие требований к гражданам», - подчеркнул он.

«Вы настолько были сконцентрированы на этом законе, что не нашли времени поработать над бюджетом», - обратился к коммунистам депутат  Алексей Севастьянов. Он заявил, что категорически против представленного законопроекта и посоветовал ещё поработать над документом.

«Все заключения отрицательные», - констатировал председатель комитета Владимир  Яников.

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