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Экономика

Героями назвал псковских сельхозпроизводителей Николай Романов

«Уже лет 40 не было таких погодных условий, но наши сельхозпроизводители – герои», - заявил начальник Главного госуправления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов на пресс-конференции 29 ноября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Николай Романов сообщил, что по итогам года в Псковской области ожидается индекс производства 116%. По его словам, фермеры произвели продукции на 6 млн рулей больше, чем в прошлом году. Прибыль общим размером 5 млрд рублей предполагается в 94 из 170 хозяйств.

Крестьянско-фермерские хозяйства производят 18% картофеля, 4% молока. Николай Романов уточнил, что в этом году в регионе выкопали более 30 тыс. тонн картофеля, произвели 174, 8 тыс. тонн молоко и 85 тыс. тонн зерна. На производство молока субсидии получили 500 производителей.

«Год не простой, он заканчивается», - сказал Николай Романов и напомнил, что сейчас ведётся работа по бюджету на 2018 год. По его словам, по сельскому хозяйству всё идет «ровно». «У нас сельское хозяйство в области не то, что было раньше. Все четко заточены на то, чтобы только заработать денег», - заявил он и добавил, что Псковская область занимает второе место по производству рапса, который замещает зерно.

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