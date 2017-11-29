Небольшие осадки и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 30 ноября

18:20, 29 ноября 2017, ПАИ

30 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит -3…+2 градуса.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.