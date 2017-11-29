0
18:20
Небольшие осадки и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 30 ноября
17:18
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
16:48
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
15:54
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
14:12
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
13:43
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
13:20
«Убитые дороги»: Результаты проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых улиц в Пскове
Еще новости
Общество

Два штрафа заплатит печорская управляющая компания за ненадлежащее содержание жилых домов

По требованию заместителя прокурора Печорского района руководитель управляющей компании привлечен к административной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре. 

Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору рассмотрел два административных дела в отношении руководителя управляющей компании, по сообщениям жильцов, не исполнявшей требования правил содержания и ремонта жилых домов. Руководителя организации признали виновным, он заплатит два штрафа по 4000 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Небольшие осадки и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 30 ноября
29 ноября 2017
Небольшие осадки и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 30 ноября
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
29 ноября 2017
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове 2
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
29 ноября 2017
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
29 ноября 2017
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
29 ноября 2017
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
29 ноября 2017
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
«Убитые дороги»: Результаты проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых улиц в Пскове
29 ноября 2017
«Убитые дороги»: Результаты проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых улиц в Пскове 1
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ, ЧАСТЬ 3)
29 ноября 2017
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ, ЧАСТЬ 3)

Идет загрузка...