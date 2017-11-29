Два штрафа заплатит печорская управляющая компания за ненадлежащее содержание жилых домов
По требованию заместителя прокурора Печорского района руководитель управляющей компании привлечен к административной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.
Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору рассмотрел два административных дела в отношении руководителя управляющей компании, по сообщениям жильцов, не исполнявшей требования правил содержания и ремонта жилых домов. Руководителя организации признали виновным, он заплатит два штрафа по 4000 рублей.