Увеличение штрафов за нарушение правил благоустройства поддержал экономический комитет Псковского облсобрания

15:19, 29 ноября 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию рекомендовали региональному парламенту внести изменения в статью 2.5 регионального закона об административных правонарушениях. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 ноября.

Председатель Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов рассказал, что проект областного закона предусматривает ужесточение административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов, расположенных на территории Псковской области. Штрафы для нарушителей увеличиваются в два раза. По словам Андрея Агапова, это одно из условий для получения субсидий по программе «Городская среда».

Депутаты поинтересовались, что означает «ненадлежащее обеспечение благоустройства». Андрей Агапов пояснил, что этим определением занимается муниципалитет. У каждого муниципалитета есть правила благоустройства.

Члены комитета рекомендовали на сессии 30 ноября принять законопроект в двух чтениях.