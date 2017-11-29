«Псковгражданпроект» выдвинут на «Народное признание - 2017» в номинации «Наша марка»

15:41, 29 ноября 2017, ПАИ

ОАО институт «Псковгражданпроект» выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2017» в номинации «Наша марка». Заявку прислал генеральный директор компании Аркадий Гинделес.

«Послевоенный город Псков, по воспоминаниям очевидцев тех давних событий, был почти полностью разрушен. В городе не было тепла, воды, электричества, - говорится в заявке. - Но люди не унывали, брались за сложнейшие дела, поднимали из руин один из славнейших городов России». Так, решением исполкома Псковского областного совета депутатов трудящихся от 20 декабря 1945 года для восстановления разрушенных войной городов и населенных пунктов области при областном отделе по делам строительства и архитектуры была создана архитектурно-планировочная мастерская «Облпроект». В 1964 году решением Облисполкома она была переименована в институт «Псковгражданпроект».

В заявке сказано: «Более 70 лет работы, множество восстановленных и новых объектов, обновленный и современный облик города - все это заслуги института «Псковгражданпроект». «Институт осознаёт, что проектирование в древнем городе с богатым историческим прошлым всегда было сопряжено с огромной ответственностью, поэтому гордится своей историей, бережно хранит традиции, но вместе с тем является динамично развивающейся современной проектной организацией с активной жизненной позицией», - отметил гендиректор.

В настоящее время институт является ведущей и самой крупной организацией Псковской области по проектированию объектов жилищно-гражданского назначения, социальной сферы, здравоохранения, инженерных коммуникаций и сооружений; разрабатывает генеральные планы городов, поселков, проекты районных планировок; ведет комплексное проектирование застройки микрорайонов, архитектурно-строительное проектирование и реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

За последние несколько лет институт спроектировал торгово-развлекательный центр на Рижском проспекте, 86, по проектам организации возводятся три микрорайона в Псковском районе: на улице Никольской и Владимирской, кварталы в деревне Борисовичи и «Околица» недалеко от деревни Сосново. Также «Псковгражданпроект» разработал береговую линию в поселке «Видный», на Рижском проспекте начала работать необычная заправочная станция, здание которой увенчано стеклянной крышей. Институт адаптировал проект бассейна для ПсковГУ, разработал две разные концепции будущего гостиницы «Профсоюзная» в Пскове.

Наиглавнейшими направлениями проектирования последнего года в части работы над обликом города Пскова являются проект приспособления недостроенной гостиницы «Интурист» под студенческий кампус Псковского государственного университета, реконструкция улиц Свердлова и Калинина.

«Объём работы, проделанной за эти десятилетия, без всякого преувеличения огромен. Усердная и плодотворная работа института сделали Псков таким, каким его видит сегодня псковичи и гости города», - подчеркнул Аркадий Гинделес.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».