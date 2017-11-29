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Экономика

«Порвать за фермеров» пообещал начальник Госуправления сельского хозяйства Псковской области

«Не дай Бог, чтобы кто-нибудь обидел нашего фермера - да мы их порвем! Фермеры у нас - самое то!» - заявил начальник Главного госуправления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов на пресс-конференции 29 ноября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Николай Романов отметил, что псковские фермеры получили достаточно большое количество грантов. «Мы очень переживаем за их прибыль, чтобы они составили правильно отчеты», - добавил он.

О том, как работается фермерам в Псковской области, рассказала Ольга Рассадинова: «У нас хозяйство пока маленькое, но мы развиваемся, занимаемся строительством отапливаемых теплиц и будем заниматься круглогодичным выращиванием зелени и овощей». Она сообщила, что получила грант на строительство теплиц и пожаловалась на нехватку земли, правда сказала, что глава Печорского района, где находится хозяйство, пообещал решить эту проблему.

«Пока в этом году мы с минусом, поскольку были  проблемы с погодой. Собрали урожай, есть склад с овощами, надеемся, что увеличим свой урожай», - отметила Ольга Рассадинова.

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