Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания

15:54, 29 ноября 2017, ПАИ

Члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию рассмотрели проект постановления Псковского областного Собрания депутатов «О согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2018 год». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 ноября.

Председатель госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов доложил парламентариям, что платёж предлагается повысить на 5,1 процента. По его словам, эта цифра подтверждена индексом фактического роста цен на 2018 год.

В натуральном выражении плата за квадратный метр для домов без лифта увеличится на 32 копейки и составит 6 рублей 18 копеек, с лифтом - на 37 копеек до 7 рублей 21 копейки.

По остальным субъектам РФ увеличение происходит также на 5,1%, а в некоторых и по 8 рублей за кв. метр собирают, добавил Андрей Агапов.