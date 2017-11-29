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Общество

Процедура подачи документов для признания малоимущими может стать проще в Псковской области

В Псковской области планируется изменить порядок признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Изменения согласовали 29 ноября члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также будут внесены изменения статью 3 Закона Псковской области «О порядке ведения учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также о порядке определения общей площади предоставляемого жилого помещения и установлении периода, предшествующего предоставлению жилого помещения по договору социального найма, в случаях, предусмотренных статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации».

Заместитель начальника Управления соцзащиты населения Псковской области Татьяна Селиверстова рассказала, что в закон вносятся изменения, в соответствии с которыми гражданам больше не нужно будет предоставлять свидетельство о браке, о рождении, а также документ о составе семьи. Документы запрашиваются через межведомственно взаимодействие. Таким образом, для граждан упрощается процедура подачи документов.

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