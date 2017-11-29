Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове

17:18, 29 ноября 2017, ПАИ

30 ноября в Пскове и. о. секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак проведет прием граждан в рамках недели приемов по случаю 16-летия партии, которая проходит в регионах России с 27 ноября по 3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«30 ноября в рамках рабочей поездки в регион я проведу прием граждан в региональной приемной председателя «Единой России» в Пскове», – проинформировал Андрей Турчак.

По его оценке, на сегодняшний день региональные приемные председателя партии зарекомендовали себя действенным механизмом не только по разрешению тех проблем, с которыми приходят граждане, но и действенным механизмом обратной связи с гражданами.

Андрей Турчак отметил, что после окончания недели приемов будет проведен анализ их результативности. По его словам, очень важно, чтобы каждое обращение было услышано, взято на контроль и нашло свое решение. «Мы также обратились к нашим депутатам Госдумы, у которых как раз сейчас идет региональная неделя, коллегам-сенаторам, а также депутатам всех уровней от «Единой России» принять участие в неделе приемов», – заключил и. о. секретаря Генсовета «Единой России».

За первые два дня недели приемов по случаю 16-летия «Единой России» уже обратились около 54 тысяч граждан.