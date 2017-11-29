Похитившую спиртное из магазина женщину задержали стражи порядка в Пскове

16:18, 29 ноября 2017, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая похитила спиртное из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области

По данным следствия, экипаж группы задержания получил сообщение, что из магазина на улице Яна Фабрициуса совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 55-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства, подозреваемая была передана сотрудникам полиции.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.