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Три пешехода стали участниками ДТП на псковских дорогах 28 ноября

28 ноября в 7:15 в городе Великие Луки у дома № 79 по Октябрьскому проспекту 35-летняя женщина на «Рено Симбол» сбила 54-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

В 8:45 у дома № 34/9 по тому же проспекту 40-летняя автоледи на «Ладе Гранте» сбила 73-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилую женщину пришлось госпитализировать.  

Напомним, ещё одно ДТП произошло в 17:40 в Пскове у дома № 9а по улице Генерала Маргелова. 62-летний водитель «Лады Калины» сбил человека (личность устанавливается), который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДПТ пешеход погиб на месте.

Других ДТП за минувшие сутки не зафиксировано. Сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 

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