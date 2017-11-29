По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России

16:48, 29 ноября 2017, ПАИ

Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России по итогам пятилетки – с третьего квартала 2012 года по третий квартал 2017 года. Об этом сообщает деловой журнал «Инвест-Форсайт».

По данным статьи, развитие отраслей сельского хозяйства в Псковской области неоднородное: если индекс животноводства растет, то индекс растениеводства падает. Падение обоих индексов наблюдалось после начала кризиса 2014 года, вызванного санкциями и падениями курса национальной валюты и цены на нефть. «Однако если индекс животноводства на фоне политики импортозамещения к текущему году восстановился до докризисного уровня, то индекс растениеводства продолжает падать», - отметили составители рейтинге.

Вместе с тем, подчёркнули они, еще до санкций существовала определенная ориентация Псковской области в большей степени на животноводство, вызванная климатической спецификой: если южная часть области близка к северу Беларуси и к странам Прибалтики, то в северной части климат ближе к Ленинградской и Новгородской областям, соответственно, он больше подходит для скотоводства, чем для растениеводства.

Из семи крупнейших агропромышленных предприятий Псковской области только одно выпускает продукцию, связанную с растениеводством, – ОАО «Псковский хлебокомбинат». Остальные – 4 предприятия молочной переработки и 2 – мясной. «Среди пунктов государственной программы развития сельского хозяйство 3 посвящены животноводству и 2 – растениеводству, программы импортозамещения также основной упор делают на мясомолочную продукцию, в связи с этим Псковская область с ее развитым животноводством оказалась в выигрыше от этих программ», - заявили аналитики.

По их данным, среднегодовой прирост производства в агропромышленном секторе в Псковской области составил 16,5%.

В первой пятерке лидеров по росту сельского хозяйства оказались Тамбовская (13,51% среднегодовой прирост), Курская (13,27%), Брянская (11,72%) области и Республика Мари Эл (8,46%). В число же отстающих попали Республика Крым и Севастополь, имеющие достаточно благоприятный для развития сельского хозяйства климат.

Рейтинг был составлен на основе данных Федеральной службы государственной статистики по ежеквартальному индексу производства продукции сельского хозяйства, отражающему процентный прирост продукции в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среднее значение рассчитано по каждому кварталу в период за 5 лет: с 3 квартала 2012 года по 3 квартал 2017 года.