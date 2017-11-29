0
17:18
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
16:48
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
15:54
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
14:12
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
13:43
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
13:20
«Убитые дороги»: Результаты проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых улиц в Пскове
13:11
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ, ЧАСТЬ 3)
Еще новости
Общество

Коммунисты не собираются голосовать за бюджет Псковской области на 2018 год, но хотят над ним поработать

Фракция КПРФ в Псковском областном Собрании не намерена голосовать за бюджет региона на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Об этом заявил её руководитель Пётр Алексеенко  на заседании комитета регионального парламента по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию 29 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информацию

При этом Пётр Алексеенко заявил, что коммунисты готовы участвовать в работе согласительной комиссии по бюджету.

Остальные же члены комитета подержали главный финансовый документ области и рекомендовали его принять на сессии 30 ноября.

Напомним, что основные параметры доходов региональной казны в следующем году определены в размере 24,05 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах – 23,94 млрд и 24,38 млрд рублей соответственно. Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 24,41 млрд рублей, в 2019 – 23,7 млрд рублей, в 2020 году – 23,87 млрд рублей. В 2018 году дефицит составит 365 млн рублей - это 2,1% от общего объема доходов бюджета. В последующие два года бюджет планируется профицитным.

Заместитель начальника Главного финансового управления области Людмила Павлова на заседании комитета добавила, что ожидается  поступление в регион  3,6 млрд рублей  дополнительных средств. Это дотации на сбалансированность бюджета, на повышение заработной платы бюджетников и другие нужды, средства, связанные с капитальными вложениями, инвестициями. По её словам,  почти 1 млрд рублей ожидается на сельское хозяйство, большие субсидии - в дорожный фонд: 300 млн рублей на Северный  обход в Пскове и  450 млн рублей на путепровод в Великих Луках.

«Ну и дополнительные ресурсы на социальные программы, о которых вчера говорил президент», - добавила Людмила Павлова, именно ввиду, в том числе, выплаты на первого ребёнка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
29 ноября 2017
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
29 ноября 2017
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
29 ноября 2017
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
29 ноября 2017
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
29 ноября 2017
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
«Убитые дороги»: Результаты проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых улиц в Пскове
29 ноября 2017
«Убитые дороги»: Результаты проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых улиц в Пскове 1
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ, ЧАСТЬ 3)
29 ноября 2017
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ, ЧАСТЬ 3)
100 лет «Псковской правде» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29 ноября 2017
100 лет «Псковской правде» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...