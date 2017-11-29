Коммунисты не собираются голосовать за бюджет Псковской области на 2018 год, но хотят над ним поработать

16:11, 29 ноября 2017, ПАИ

Фракция КПРФ в Псковском областном Собрании не намерена голосовать за бюджет региона на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Об этом заявил её руководитель Пётр Алексеенко на заседании комитета регионального парламента по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию 29 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информацию

При этом Пётр Алексеенко заявил, что коммунисты готовы участвовать в работе согласительной комиссии по бюджету.

Остальные же члены комитета подержали главный финансовый документ области и рекомендовали его принять на сессии 30 ноября.

Напомним, что основные параметры доходов региональной казны в следующем году определены в размере 24,05 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах – 23,94 млрд и 24,38 млрд рублей соответственно. Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 24,41 млрд рублей, в 2019 – 23,7 млрд рублей, в 2020 году – 23,87 млрд рублей. В 2018 году дефицит составит 365 млн рублей - это 2,1% от общего объема доходов бюджета. В последующие два года бюджет планируется профицитным.

Заместитель начальника Главного финансового управления области Людмила Павлова на заседании комитета добавила, что ожидается поступление в регион 3,6 млрд рублей дополнительных средств. Это дотации на сбалансированность бюджета, на повышение заработной платы бюджетников и другие нужды, средства, связанные с капитальными вложениями, инвестициями. По её словам, почти 1 млрд рублей ожидается на сельское хозяйство, большие субсидии - в дорожный фонд: 300 млн рублей на Северный обход в Пскове и 450 млн рублей на путепровод в Великих Луках.

«Ну и дополнительные ресурсы на социальные программы, о которых вчера говорил президент», - добавила Людмила Павлова, именно ввиду, в том числе, выплаты на первого ребёнка.