На восемь лет в колонию отправился пскович за убийство собственной матери

16:20, 29 ноября 2017, ПАИ

Житель Пскова получил восемь лет тюрьмы за убийство собственной матери. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По данным следствия, в ночь на 10 мая 27-летний безработный, выпивая в компании знакомых, по телефону от своих соседей узнал, что затапливает их. Прибыв по месту жительства на улицу Западную в Пскове, он обнаружил свою 67-летнюю мать с признаками алкогольного опьянения и поврежденную в туалете сантехнику. Выражая свое недовольство прерванным застольем, он нанес потерпевшей множество ударов в область головы и туловища. В результате травмы головы пожилая женщина скончалась.

Собранные следственным отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

Приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.