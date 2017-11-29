Проекты завода, кемпинга и гостиницы одобрила инвестиционная комиссия Псковской области

16:30, 29 ноября 2017, ПАИ

29 ноября в администрации Псковской области под председательством заместителя губернатора Сергея Перникова состоялось очередное заседание инвестиционной комиссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Первым проектом члены комиссии рассмотрели заявку ООО «Лесозавод «Судома». Компания создала и реализует в Дедовичском районе лесоперерабатывающее производство высокомаржинальной продукции с использованием современных технологий и импортного оборудования, направленного на глубокую комплексную переработку древесного сырья. Срок реализации проекта — с 2017 по 2022 годы. Планируемый объем инвестиций — более 2,7 млрд рублей. По словам генерального директора Дмитрия Зверькова, на лесозаводе уже трудятся 247 человек. Средняя зарплата на предприятии составляет 25 тысяч рублей. По итогу рассмотрения проекта члены инвестиционной комиссии единогласно приняли решение о предоставлении налоговых льгот данному инвестиционному проекту.

Следующим в повестке заседания стал инвестиционный проект компании ОАО «Псковжилстрой». Он рассматривался на предмет соответствия критериям стратегического инвестиционного проекта. Проект будет реализован в три очереди в течение 10 лет. Планируемый объем инвестиций — 4,5 млрд рублей. Среди социальных обязательств инвестора, как рассказал генеральный директор компании Дмитрий Спивак, — развитие малого и среднего бизнеса путем сдачи в аренду помещений на первых этажах зданий, предоставление квартир для переселения граждан из аварийного жилья, благоустройство микрорайона и создание дополнительных рабочих мест. Члены комиссии единогласно признали данный проект компании ОАО «Псковжилстрой» соответствующим критериям стратегического, вследствие чего ему будет оказана государственная поддержка в форме сопровождения.

Также на заседании инвесткомиссии был продлен на два года срок реализации стратегического проекта ООО «Раздолье» по строительству автокемпинга для обслуживания транзитных туристов и спортивно-туристического комплекса. Как пояснил инвестор, из-за погодных условий строительные работы начались позже запланированного срока. На сегодняшний день инвестор уже построил автокемпинг, веревочный парк, детский городок, два спортивных поля и первый гостиничный корпус, приступил к строительству коттеджного поселка. Функционировать объект начнет в апреле следующего года, а окончательно проект завершится в 2019 году.

Кроме того, с целью повышения эффективности использования созданного в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция существующих зданий под «Гостиный двор» на улице Кузнецкой, 2 в городе Пскове» (отель «Покровский») имущества инвестор ООО «СИТИ Сервис» принял решение передать реконструированный комплекс в аренду профильной компании, вследствие чего утратил право на получение налоговых льгот. Объем фактически осуществленных инвестиций в проект составил 398,6 млн рублей. Инвестор сам инициировал процедуру отказа от предоставленных налоговых льгот. Члены комиссии решение инвестора поддержали. В результате в бюджет региона поступят дополнительные средства в виде налоговых платежей, не уплаченных в период предоставления налоговых льгот инвестору.