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Экономика

Администрация Псковской области заключила соглашение о сотрудничестве с Российско-Латвийским деловым советом

Администрация Псковской области заключила соглашение о сотрудничестве с Российско-Латвийским деловым советом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, очередное заседание общественной организации, созданной Торгово-промышленной палатой (ТПП) Российской Федерации, состоялось в Пскове 29 ноября.

В работе заседания приняли участие заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников, руководитель консульства Латвийской Республики в Пскове Эвия Думпе, президент ТПП региона Владимир Зубов, исполнительный директор РЛДС Владимир Шураев и другие эксперты. Участники встречи обсудили темы делового сотрудничества Псковской области с Латвией и перспективы его развития, пути взаимодействия между российским и латвийским бизнесом.

В ходе своего выступления Сергей Перников отметил, что у Псковской области богатый опыт сотрудничества с Латвийской Республикой в различных сферах. Латвия занимает одну из ведущих позиций по товарообороту с Псковской областью. В регионе успешно действуют более 100 латвийских предприятий. На протяжении более 10 лет успешно реализуются проекты в рамках программ приграничного сотрудничества.

Также заместитель губернатора обратил внимание на то, что потенциал для сотрудничества в экономической сфере существенно больше, не только для псковских предприятий, но и для бизнеса из всех регионов Российской Федерации. «Считаем, что площадка делового совета должна стать своего рода экспертным советом, в рамках которого можно будет обсудить, предложить для реализации конкретные бизнес-проекты. Администрация Псковской области готова поддерживать бизнес-инициативы, направленные на укрепление сотрудничества между бизнесом двух стран», — добавил Сергей Перников.

Также в рамках Совета было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Российско-Латвийским деловым Советом. Данное соглашение направлено на расширение и развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между предпринимателями Псковской области и Республики, продвижение бизнеса региона на латвийском рынке, привлечение латвийских инвестиций в Псковскую область. Реализация мероприятий в рамках подписанного соглашения позволит укрепить деловые связи между бизнес-кругами, активизировать совместную инвестиционную и внешнеэкономическую деятельность.

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