Отменить неэффективные налоговые льготы согласились члены профильного комитета в Псковского облсобрания

17:08, 29 ноября 2017, ПАИ

Законопроекты, касающиеся отмены неэффективных налоговых льгот, рекомендовал принять Псковскому областному Собранию Комитет регионального парламента по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 ноября.

Так, поддержку парламентариев получили поправки в статью 2 Закона Псковской области «О налоге на имущество организаций». Первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева рассказала, что предметом законодательного регулирования законопроекта является совершенствование налогообложения имущества организаций области в части установления пониженных ставок налога на имущество.

Это пониженные ставки в размере 1,9%, установленные пунктом 1 статьи 2 Закона области «О налоге на имущество организаций» по виду экономической деятельности (ОКВЭД) раздела I «Транспорт и связь».

В число организаций, пользовавшихся пониженными ставками по данному разделу ОКВЭД, входили организации в сфере сухопутного, трубопроводного, водного, воздушного транспорта (пассажирского и грузового), складского хозяйства, связи, в том числе сетевые организации мобильной связи: АО «Ростэк-Псков» ООО «Псковнефть-терминал», ГБУ ПО «Псковавтодор» ООО «Траснбалтика», ПАО «Ростелеком», Вагонное ремонтное депо Псков - обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -1», филиал ПАО «Мобильные телесистемы» в Пскове, ПАО «Мегафон», Обособленное подразделение «Псковское прорабство путевых работ ФБУ «Администрация «Волго-Балт», ООО «Рус-сервис терминал», ОАО «Связьтранснефть», ОАО НПС «Великие Луки», обособленное подразделение ООО «Балтнефтепродукт», ГБУ ПО «Псковавтодор», ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» ГППО «Славяне», ОАО «Псковавиа».

Проектом закона предлагается увеличить ставку налога на имущество организаций для данных видов экономической деятельности с 1,9 до 2,2%, начиная с 2018 года.

В число организаций в сфере транспорта, в отношении которых законопроектом предусмотрено повышение налоговых ставок по налогу на имущество входят организации, находящиеся в собственности Псковской области и осуществляющие перевозки пассажиров автомобильным и воздушным транспортом, которые имеют показатели убыточности деятельности вследствие работы на нерентабельных социально-значимых маршрутах. Это ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», ГППО «Славяне», ОАО «Псковавиа».

Дополнительная налоговая нагрузка на данные организации, которые находятся в тяжелой финансовой ситуации, составит около 710 тыс. рублей, в том числе по ОАО «Псковавиа» - около 120 тыс. рублей.

Для компенсации дополнительных убытков ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», ГППО «Славяне» в размере ориентировочно 590 тыс. рублей потребуется предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших при регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом: по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении, а также междугородном сообщении.

Депутат Андрей Козлов поинтересовался для чего предприятия, которые осуществляют перевозку детей, загоняют в такую ситуацию, повышая налог. «У них итак есть задолженности по налогам. К чему мы так придем? К тому, что у нас детей некому будет возить?» - спросил он.

Заместитель начальника Финансового управления администрации Псковской области Людмила Павлова отметила, что в 2018 году субсидии на перевозку школьников увеличатся.

Также члены комитета одобрили внесение изменений в статью 1 Закона Псковской области «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения»

Докладчица сообщила, что законопроект касается совершенствования налогообложения организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Проектом предлагается для видов экономической деятельности, в отношении которых ранее были установлены пониженные ставки по налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для видов экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» отменить пониженные ставки в размере 5% и 10% соответственно.

В процессе обсуждения депутат Ян Лузин вышел с инициативой отменить все льготы и вместо налоговой ставки в 15% сделать общую для всех 8%.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев предложил ему выйти с законодательной инициативой, а председатель комитета по АПК Александр Братчиков предложил на будущий год создать рабочую группу по разработке такого законопроекта и возглавить ее.

Создание рабочей группы парламентарии также поддержали.