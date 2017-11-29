32 сайта продавцов «модифицированных» счетчиков электроэнергии намерена заблокировать прокуратура Псковской области

16:54, 29 ноября 2017, ПАИ

Специалисты службы безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» проводят мониторинг сети Интернет по выявлению сайтов, предлагающих различные способы хищения электроэнергии. В конце ноября «Псковэнерго» обратилось в областную прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении 32 конкретных информационных ресурсов, реализующих «модифицированные» счетчики электроэнергии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

По словам специалистов «Псковэнерго», продавцы «новинок» открыто рекламируют счетчики со встроенными в них дополнительными микросхемами, чью работу можно дистанционно останавливать и искажать без прекращения электроснабжения абонента.

«Установка предлагаемых устройств приводит к безучетному потреблению электроэнергии и неоплате пользователями фактически использованного энергоресурса. Это однозначно является противоправным деянием, за которое предусмотрена как административная (статья 7.19 КоАП РФ), так и уголовная ответственность (ст. 165 УК РФ)», - напомнили в службе безопасности «Псковэнерго».

В прошлом месяце одному предприимчивому владельцу «чудо-счетчика» в Палкинском районе пришлось заплатить энергокомпании штраф в размере более 200 тысяч рублей – такова оказалась сумма расчета объема безучетного пользования им электроэнергии в соответствии с действующим законодательством.

В пресс-службе также отметили, что при использовании таких индивидуальных приборов, неучтенный потребленный коммунальный ресурс учитывается, тем не менее, общедомовыми приборами учета. Таким образом, бремя оплаты за неучтенное кем-то потребление ложится на всех остальных добросовестных собственников помещений многоквартирного дома.

В областной прокуратуре согласились с доводами энергокомпании и признали размещенную на указанных 32 сайтах информацию запрещенной к распространению. «Доступ к подобной информации противоречит положениям Конституции РФ и федеральному законодательству, - подчеркнули в ведомстве. Это нарушает публичные интересы государства, заключающиеся в борьбе с правонарушениями и преступлениями, а также интересы неопределенного круга лиц – поставщиков ресурсов и собственников многоквартирных домов, страдающих от неучтенного потребления электроэнергии отдельными гражданами и организациями».

В настоящее время прокуратура Псковской области направила в суд заявление о блокировке всех выявленных службой безопасности «Псковэнерго» 32 интернет-сайтов, склоняющих пользователей к совершению преступлений.

«Псковэнерго» напоминает об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии. Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой технике и может представлять угрозу для жизни.

«Если вы столкнулись с резким увеличением показаний счетчика при стабильном уровне потребления электроэнергии, значительной суммой в квитанции за общедомовые нужды, участившимися случаями падения напряжения (тусклым свечением ламп накаливания, срабатыванием приборов бесперебойного питания) или стали свидетелями присутствия на территории энергообъектов человека без формы электромонтера – сообщите о своих опасениях специалистам энергокомпании на телефон доверия в Пскове: (8112) 59-73-45, или единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52. Конфиденциальность гарантируется», - добавили в пресс-службе «Псковэнерго».