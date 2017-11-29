Законодательные инициативы алтайских и архангельских коллег поддержали псковские депутаты

17:03, 29 ноября 2017, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержал проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в целях повышения качества проведения экспертизы проектной документации объектов капитального строительства»). Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 ноября.

Председатель комитета Александр Братчиков пояснил, что эта инициатива принадлежит алтайским депутатам. Они предлагают повысить требования к качеству специалистов, которые занимаются негосударственной экспертизой объектов капитального строительства.

Также псковские парламентарии одобрили обращение Архангельского областного Собрания депутатов к заместителю Министра экономического развития Российской Федерации – руководителю Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрию Пристанскову о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Российской Федерации в части реализации конфискованной древесины.

Председатель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов пояснил, что суть в том, чтобы древесина, обращенная в собственность государства, могла быть реализована до утраты ею потребительских свойств. «Таких обращений было немало. Я предлагаю поддержать», - добавил он.

Александр Братчиков отметил, что лично столкнулся с такой ситуацией, когда при строительстве объектов приходилось вырубать деревья, а реализовать не удавалось, так как не было законной схемы. В итоге, по его словам, она пролежала несколько лет, и ее пришлось выкинуть.