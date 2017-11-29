0
18:20
Небольшие осадки и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 30 ноября
17:18
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
16:48
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
15:54
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
14:12
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
13:43
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
13:20
«Убитые дороги»: Результаты проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых улиц в Пскове
Еще новости
Общество

За нарушение предписаний суда опочанин получил 8 месяцев тюрьмы

Житель Опочецкого района получил 8 месяцев тюрьмы за несоблюдение предписаний суда об  ограничении свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Опочецкого района.

В суде установлено, что 14 июля 2015 года обвиняемый был осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража), и ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком 1 год 4 месяца.

После освобождения из мест лишения свободы и прибытия в Пустошкинский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, 25 апреля мужчине были установлены электронные средства надзора и контроля – мобильное контрольное устройство и электронный браслет.

Однако в период отбытия наказания обвиняемый неоднократно нарушал установленные судом ограничения, а именно покидал место жительство после 22 часов, за что к нему применялись официальные предостережения о недопустимости нарушений порядка и условий отбытия наказания и он был предупрежден об уголовной ответственности по части 1 статьи 314 УК РФ.

Приговором Опочецкого районного суда от 21 ноября текущего года он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314 УК РФ (злостное уклонение от отбытия наказания в виде ограничения свободы).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 месяца 9 дней. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Небольшие осадки и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 30 ноября
29 ноября 2017
Небольшие осадки и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 30 ноября
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
29 ноября 2017
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове 2
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
29 ноября 2017
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
29 ноября 2017
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
29 ноября 2017
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
29 ноября 2017
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
«Убитые дороги»: Результаты проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых улиц в Пскове
29 ноября 2017
«Убитые дороги»: Результаты проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых улиц в Пскове 1
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ, ЧАСТЬ 3)
29 ноября 2017
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ, ЧАСТЬ 3)

Идет загрузка...