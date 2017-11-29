За нарушение предписаний суда опочанин получил 8 месяцев тюрьмы

17:36, 29 ноября 2017, ПАИ

Житель Опочецкого района получил 8 месяцев тюрьмы за несоблюдение предписаний суда об ограничении свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Опочецкого района.

В суде установлено, что 14 июля 2015 года обвиняемый был осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража), и ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком 1 год 4 месяца.

После освобождения из мест лишения свободы и прибытия в Пустошкинский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, 25 апреля мужчине были установлены электронные средства надзора и контроля – мобильное контрольное устройство и электронный браслет.

Однако в период отбытия наказания обвиняемый неоднократно нарушал установленные судом ограничения, а именно покидал место жительство после 22 часов, за что к нему применялись официальные предостережения о недопустимости нарушений порядка и условий отбытия наказания и он был предупрежден об уголовной ответственности по части 1 статьи 314 УК РФ.

Приговором Опочецкого районного суда от 21 ноября текущего года он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314 УК РФ (злостное уклонение от отбытия наказания в виде ограничения свободы).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 месяца 9 дней.