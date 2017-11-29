Приравнять потребкооперацию к малому и среднему бизнесу намерены депутаты Псковского облсобрания

17:46, 29 ноября 2017, ПАИ

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания (ПОС) поддержали инициативу Совета Федерации о включении хозяйственных обществ, являющихся организациями потребительской кооперации, в категорию малого и среднего бизнеса, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 ноября.

Соответствующий вопрос будет рассматривать на сессии регионального парламента 30 ноября.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв пояснил, что потребкооперация «хочет подходить под определение «малый и средний бизнес» и за счет этого иметь возможность получать поддержку, которую имеют предприниматели».

Бизнес-омбудсмен отметил, что инициативу стоит поддержать, так как «потребкооперация несет и определённую социальную нагрузку».