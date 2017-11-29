За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан глава Глубоковской волости Опочецкого района предстанет перед судом

18:18, 29 ноября 2017, ПАИ

Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона от 2 мая 2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» глава органа местного самоуправления в установленный срок не рассмотрел обращение местных жителей по вопросу содержания, обслуживания и ремонту дорог местного значения, поступившее в администрацию волости 30 августа текущего года. Заявители не получили ответа по обращениям.

Согласно части 1 статьи 12 Закона № 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

Постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), направлено мировому судье судебного участка Опочецкого района для рассмотрения по существу.