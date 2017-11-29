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Политика

Программу формирования современной городской среды до 2022 года поддержал комитет по АПК Псковского облсобрания

Члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержали законопроект об утверждении Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 ноября.

Председатель госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов попросил согласовать разработанную программу, так как, по его словам, в следующем году нужно будет по ней «полноценно работать» и предоставлять отчеты в Минстрой РФ.

«Средства на реализацию этой государственной программы в проекте закона о бюджете на 2018 год не предусмотрены», - заметил представитель Счетной палаты.

Андрей Агапов подчеркнул, что это замечание устраняется и ко второму чтению бюджета Псковской области уже появятся соответствующие поправки.

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