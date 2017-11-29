0
21:25
Псковичей призывают поучаствовать в благотворительной акции и купить подарок для ребенка с ограниченными возможностями
20:39
Автобус №6 в Пскове две недели будет ходить с перебоями
20:06
В Пскове на улице Юбилейной установили новую детскую площадку
18:20
Небольшие осадки и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 30 ноября
17:18
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
16:48
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
15:54
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
Еще новости
Общество

Доля иностранных работников в Псковской области не превышает 1%

Доля иностранных работников в Псковской области не превышает 1% общей численности трудового потенциала. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Олег Кириллов на заседании комитета областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, где рассматривался проект постановления Правительства РФ «Об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности на территории РФ».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Олег Кириллов отметил, что квота по приёму иностранцев на 2018 год для Псковской области уменьшена до 660 человек. Произошло это, пояснил он, в том числе и потому, что Россия закрыла квоту для приезжих из КНДР.

В итоге члены комитета поддержали представленный проект постановления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичей призывают поучаствовать в благотворительной акции и купить подарок для ребенка с ограниченными возможностями
29 ноября 2017
Псковичей призывают поучаствовать в благотворительной акции и купить подарок для ребенка с ограниченными возможностями
Автобус №6 в Пскове две недели будет ходить с перебоями
29 ноября 2017
Автобус №6 в Пскове две недели будет ходить с перебоями
В Пскове на улице Юбилейной установили новую детскую площадку
29 ноября 2017
В Пскове на улице Юбилейной установили новую детскую площадку
Небольшие осадки и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 30 ноября
29 ноября 2017
Небольшие осадки и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 30 ноября
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
29 ноября 2017
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове 3
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
29 ноября 2017
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
29 ноября 2017
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
29 ноября 2017
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области 1

Идет загрузка...