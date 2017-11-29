Доля иностранных работников в Псковской области не превышает 1%

17:26, 29 ноября 2017, ПАИ

Доля иностранных работников в Псковской области не превышает 1% общей численности трудового потенциала. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Олег Кириллов на заседании комитета областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, где рассматривался проект постановления Правительства РФ «Об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности на территории РФ».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Олег Кириллов отметил, что квота по приёму иностранцев на 2018 год для Псковской области уменьшена до 660 человек. Произошло это, пояснил он, в том числе и потому, что Россия закрыла квоту для приезжих из КНДР.

В итоге члены комитета поддержали представленный проект постановления.