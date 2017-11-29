Александр Козловский намерен поддерживать программы переселения граждан из ветхого жилья

18:09, 29 ноября 2017, ПАИ

Депутат Государственной думы Александр Козловский провел рабочую встречу по вопросу расселения граждан из ветхого жилья с руководством и общественностью Новосокольнического района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе парламентария, Александр Козловский заявил, что будет поддерживать продолжение программы переселения.

По словам главы администрации Новосокольников Николая Наумова, после войны на территории города были в качестве временного жилья были построены бараки. «На данный момент мы расселили 24 барака, 270 человек получили новое жилье, – пояснил он. – Но остается еще 76 бараков, а программа завершила свое действие. Поэтому просим продлить действие программы на государственном уровне».

Другой вопрос, который обсудили на встрече, - долги муниципальных предприятий для энергоносителей. «Из-за долгов населения не успеваем оплачивать вовремя, набегают пени и штрафы, которые тоже нужно платить, в итоге предприятия оказываются на грани закрытия. Нельзя ли как-то помочь, чтобы окончательно не дожимать наши муниципальные предприятия?» – такие обращения поступили от участников встречи.

«Эта проблема существует не только в Псковской области, она общероссийского масштаба. Решение в ближайшее время будет», – ответил депутат Госдумы.

Кроме того, были обращения и по теме дорог. «Мы видим, что федеральные дороги приводят в соответствие стандартам, а по муниципальным дорогам ситуация плачевная – средства заложены небольшие, а проблем много. Нет ли возможности, чтобы заработала программа по поддержке муниципальных дорог?» – спросил депутат районного собрания, председатель СПК «Вязовский»Анатолий Мажако.

«Эту тему мы обсуждали с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым, он ее знает и держит на контроле, – рассказал Александр Козловский. – Есть идея перевести ряд региональных дорог в федеральные трассы, это позволит высвободить часть средств и направить их на местные дороги. Мы также обсуждали этот вопрос с депутатом Госдумы Александром Васильевым, который как раз специализируется на вопросе дорог, так что работа в этом направлении ведется».

Парламентарий поинтересовался, как в Новосокольниках идет реализация партийных проектов «Единой России», в том числе программы «Городская среда». Как рассказал глава Новосокольнического района Виталий Соловьев, на данный момент отремонтированы три двора, уложено новое покрытие – брусчатка – на площади, и есть планы на дальнейшее продолжение работ в рамках программы.

В ходе обсуждения затронули и тему благоустройства памятных мест. Для Новосокольнического района такое знаковое место – исток реки Великой, которой находится в Вязовской волости. У жителей волости есть планы отремонтировать дорогу к истоку и часовню у этого памятного места, но вопрос упирается в отсутствие финансирования.

Александр Козловский также отметил, что и сам посещал исток реки Великой. «Вопросам культуры и развития туристического кластера сейчас уделяется большое внимание. С Михаилом Ведерниковым мы уже говорили, что нужно расширить его границы на всю Псковскую область. Тем более, что наш регион очень богат на культурные, исторические, природные достопримечательности, – подчеркнул парламентарий. – Конечно, чтобы привести их все в порядок, нужны большие средства, но что-то, например, ту же дорогу можно сделать за счет кластера. Я помню этот вопрос, хочется, чтобы все достопримечательности региона были в порядке, и мы двигаемся к решению этого вопроса».

В завершение встречи депутат Государственной думы напомнил, что строит свою работу на тесном общении с гражданами, депутатами муниципальных собраний и ПОС, районной и региональной властью. «Только в плотном взаимодействии работа будет действительно продуктивной, – отметил Александр Козловский. – Вы являетесь экспертами во многих вопросах, потому что живете на этой земле, поэтому прошу вас проявлять активность, обращаться ко мне с вашими предложениями и пожеланиями».