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Общество

Лауреатом фестиваля Союзного государства «Вместе мы сможем больше» стала школьница из Пыталово

Учащаяся 11-го класса Центра специального образования № 2 из Пыталово Дарья Розит стала лауреатом I степени Восьмого фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями Союзного государства «Вместе мы сможем больше». В этом году творческий форум впервые прошел в Белоруссии, в Могилеве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

 Как отметили в Государственном управлении образования Псковской области, Дарья Розит, воспитанница педагога Светланы Рыбаковой, представила на конкурс песню «Нас бьют, мы летаем» и была признана лучшей в номинации «Жестовое пение». Диплом и ценный подарок участнице фестиваля вручил председатель жюри конкурса, народный артист Белоруссии Николай Скориков.

Вместе с Дарьей Псковскую область на форуме также представлял ее одноклассник Максим Кузнецов. Помимо конкурса ребята приняли участие в выездном концерте в Рестянском доме престарелых, где получили высокую оценку своего труда.

Всего в этом году фестиваль собрал около 300 участников из Белоруссии и регионов России: Брянской, Калужской, Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областей. Творческие коллективы и индивидуальные исполнители представили свои программы в 11 номинациях.

Организаторами фестиваля «Вместе мы сможем больше» выступают Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры Белоруссии при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства и Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

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