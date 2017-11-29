За помощью в устройстве парковки и «лежачих полицейских» обратились псковичи к депутату облсобрания

17:42, 29 ноября 2017, ПАИ

Жители дома № 11 по улице Алтаева в Пскове с вопросом о благоустройстве двора пришли на приём к члену Псковского городского политсовета «Единой России», депутату областного Собрания Алексею Васильеву, который он провёл 29 ноября в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», жильцы не в первый раз обращаются по вопросам благоустройства к депутату, на этот раз они попросили оказать содействие в том, чтобы ускорить процесс устройства придомовой парковки и в установке «лежачих полицейских». Депутат пообещал направить соответствующее письмо в Управление городского хозяйства администрации Пскова.

Он сообщил, что контракт с подрядчиком на выполнение работ в указанном дворе заключен. «Главное, что мы сдвинули дело с мертвой точки. Движение пошло», - сказал он и заявил о том, что продолжит держать ситуацию под личным контролем.

«То, что было принято решение о проведении недели приема граждан, приуроченной к 16-летию создания «Единой России», правильно. У значительно большего количества людей есть возможность спланировать свой график и попасть именно к тому человеку, который быстро сможет решить конкретную проблему, то есть, обратиться по профилю. Ведь спектр принимающих в этот период разнообразный, - прокомментировал Алексей Васильев. – И для депутата приемы не менее важны, чем для избирателей. Нам, с одной стороны, это помогает расширить кругозор, с другой - понять проблемы, которые волнуют население, и помочь людям. Если хотя бы 50-70 процентов заданных вопросов удается решить – это хороший результат».