Шесть общественных пространств Пскова включены в программу «Формирование современной городской среды»

18:19, 29 ноября 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский провел очередное заседание комиссии по проведению общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды», сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова (УГХ) Дмитрий Таратынов озвучил итоги работ во дворах в рамках программы на 2017 год. Он отметил, что в течение недели все работы будут завершены. Решением комиссии информация принята к сведению.

Участники заседания обсудили адресный перечень общественных пространств и дворовых территорий программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год и плановый период 2019-2022 годы. Специалист УГХ пояснила, что по результатам инвентаризации признаны неблагоустроенными 957 дворовых территории. Они будут отражены в программе на пятилетний период. Для формирования краткосрочного плана на 2018 год члены комиссии обсудили адресный перечень заявок, которые подали жители города. Утверждение перечня члены комиссии отложили до 30 ноября, в связи с необходимостью детально ознакомиться с реестром балловой оценки заявок.

По данным УГХ, 80 общественных территорий Пскова требуют благоустройства. На 2018 год предложено выбрать четыре объекта категории «Улицы и тротуары» и два объекта категории «Парки и скверы», по которым зарегистрированы заявки. После длительного обсуждения комиссия приняла решение включить в краткосрочный план территорию вблизи детского сада «Кораблик» на улице Коммунальной, между детским садом № 50, 48 и школой № 24, парк вдоль улиц Труда и Энтузиастов, сквер искусств на Четырех углах, улица Стахановская и пешеходная дорожка к школе № 3.