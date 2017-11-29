Продукция псковской фабрики «Славянка» вошла в ТОП-10 в России по версии Минпромторга

18:17, 29 ноября 2017, ПАИ

ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» одержало победу в номинации «Мужской костюм» конкурса лучших образцов продукции легкой промышленности «ТОП-10 2017 года», который проводило Министерство промышленности и торговли РФ, сообщает РИА Новости.

В этой номинации «Славянка разделила победу с АО «Синар» из Новосибирска. Церемония награждения победителей прошла в ходе IV Всероссийского форума легкой промышленности Минпромторга РФ сегодня, 29 ноября.

Конкурс проводился в рамках содействия стратегическому развитию предприятий легпрома России по выпуску конкурентоспособной продукции. Среди критериев оценки представленных на конкурс товаров были соответствие заявленным стандартам качества, функциональность, эстетические, гигиенические и эксплуатационные показатели, география продаж, а также соотношение цены и качества.