Началась регистрация на Третий Псковский марафон

19:31, 29 ноября 2017, ПАИ

Началась регистрация на Третий Псковский марафон, который состоится 29 апреля 2018 года. Как рассказали Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, псковские спортсмены пройдут три дистанции – марафон на 42,2 км, полумарафон на 21,1 км и дистанцию 10,55 км.

За день до главных стартов, 28 апреля, пройдут так веселые детские старты для будущих марафонцев в возрасте от 2-х до 12-ти лет на дистанциях от 50 до 400 метров, где маленьких спортсменов на финише ждет марафонская медаль, сладкий приз и развлекательная программа. Участие детей в забегах бесплатное.

Вся подробная информация о Третьем Псковском марафоне на сайте pskovmarathon.org