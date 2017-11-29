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Общество

52,5 млн рублей взыскали псковские приставы с должников с начала 2017 года

52,5 млн рублей взыскали приставы Псковской области с должников с начала 2017 года. В 2016 году эта сумма равнялась 30 миллионам. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, в эту сумму вошли деньги, полученные от принудительной реализации имущества должников, а также деньги, полученные от самостоятельной реализации должников. 

Сюда же вошли суммы, которые удалось получить от нереализованного в принудительном порядке имущества, но переданного взыскателю.

Отметим, всего за девять месяцев было наложено 3214 арестов на имущество должников. 

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