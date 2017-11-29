52,5 млн рублей взыскали псковские приставы с должников с начала 2017 года

19:48, 29 ноября 2017, ПАИ

52,5 млн рублей взыскали приставы Псковской области с должников с начала 2017 года. В 2016 году эта сумма равнялась 30 миллионам. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, в эту сумму вошли деньги, полученные от принудительной реализации имущества должников, а также деньги, полученные от самостоятельной реализации должников.

Сюда же вошли суммы, которые удалось получить от нереализованного в принудительном порядке имущества, но переданного взыскателю.

Отметим, всего за девять месяцев было наложено 3214 арестов на имущество должников.