В Пскове на улице Юбилейной установили новую детскую площадку

20:06, 29 ноября 2017, ПАИ

Новую детскую площадку установили в Пскове во дворе дома №79 на улице Юбилейной. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в данный момент площадка полностью готова. Осталось только провести небольшие работы по благоустройству территории вокруг неё. В течение недели будут убраны отслужившие своё металлические конструкции прежних детских игровых комплексов, а до конца года произведена подсыпка песком.

Кроме того, в ближайшее время установят ограждение детского городка, которое призвано недопустить парковку автомобилей на территории площадки.

Напомним, в этом году детские площадки были установлены по следующим адресам: Олега Зобова 11а,13,19, Лепешинского 8, 10, 12, 14, 16а, Новгородская 14, 14а, Петрова 2, 2а, 4, А. Алёхина, 10, Коммунальная 58, Западная 21, М. Горького, Коммунальная 26, 14/6 Достовалова 10, 12, Советская 45, 47, Энтузиастов 5,7. Данные перечень утверждён депутатами 14 июня 2017 года на 85-й сессии Псковской городской Думы.