0
21:25
Псковичей призывают поучаствовать в благотворительной акции и купить подарок для ребенка с ограниченными возможностями
20:39
Автобус №6 в Пскове две недели будет ходить с перебоями
20:06
В Пскове на улице Юбилейной установили новую детскую площадку
18:20
Небольшие осадки и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 30 ноября
17:18
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
16:48
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
15:54
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
Еще новости
Общество

В Пскове на улице Юбилейной установили новую детскую площадку

Новую детскую площадку установили в Пскове во дворе дома №79 на улице Юбилейной. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в данный момент площадка полностью готова. Осталось только провести небольшие работы по благоустройству территории вокруг неё. В течение недели будут убраны отслужившие своё металлические конструкции прежних детских игровых комплексов, а до конца года произведена подсыпка песком.

Кроме того, в ближайшее время установят ограждение детского городка, которое призвано недопустить парковку автомобилей на территории площадки.

Напомним, в этом году детские площадки были установлены по следующим адресам: Олега Зобова 11а,13,19, Лепешинского 8, 10, 12, 14, 16а, Новгородская 14, 14а, Петрова 2, 2а, 4, А. Алёхина, 10, Коммунальная 58, Западная 21, М. Горького, Коммунальная 26, 14/6 Достовалова 10, 12, Советская 45, 47, Энтузиастов 5,7. Данные перечень утверждён депутатами 14 июня 2017 года на 85-й сессии Псковской городской Думы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичей призывают поучаствовать в благотворительной акции и купить подарок для ребенка с ограниченными возможностями
29 ноября 2017
Псковичей призывают поучаствовать в благотворительной акции и купить подарок для ребенка с ограниченными возможностями
Автобус №6 в Пскове две недели будет ходить с перебоями
29 ноября 2017
Автобус №6 в Пскове две недели будет ходить с перебоями
В Пскове на улице Юбилейной установили новую детскую площадку
29 ноября 2017
В Пскове на улице Юбилейной установили новую детскую площадку
Небольшие осадки и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 30 ноября
29 ноября 2017
Небольшие осадки и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 30 ноября
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
29 ноября 2017
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове 3
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
29 ноября 2017
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
29 ноября 2017
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
29 ноября 2017
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области 1

Идет загрузка...