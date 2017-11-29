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Общество

Псковичи попросили перенести торговую точку на улице Коммунальной, которая мешала проходу

Жители дома на улице Коммунальной в Пскове попросили перенести нестационарную торговую точку в более удобное место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Ранее псковичи, проживающие в данном районе, отмечали, что машина, которая разгружает продукты, останавливается на тротуаре и мешает проходу. На место приехала депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №8 Елена Полонская вместе со специалистом отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Еленой Юрченко.

Они решили, что торговая точка будет перенесена на противоположную сторону улицы, непосредственно к городской поликлинике №2. В настоящее время там уже размещаются ларьки. Кроме того, там же рядом располагается и парковка.

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