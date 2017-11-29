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Общество

Автобус №6 в Пскове две недели будет ходить с перебоями

Псковский городской автобус №6 в течение двух недель будет ходить с перебоями. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе в ГППО «Псковпассажиравтотранс», это связано с проведением дорожного ремонта. В настоящее время дорожные работы ведутсяна участке федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (с 283 по 302 километр).

Технологический процесс не позволяет обеспечить приоритет в движении для общественного транспорта. Поэтому пассажиров просят с пониманием отнестись к возникшим трудностям.

Завершить  ремонт планируется 15 декабря 2017 года.

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