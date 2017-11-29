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Турчак: Решения Президента РФ являются масштабными мерами по улучшению демографии в стране

Президент РФ Владимир Путин, озвучивая меры поддержки семьи на государственном уровне, обозначил четкие пути решения важнейшей гуманитарной задачи нашего времени – улучшения демографической ситуации. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Фактически это самая масштабная программа по поддержке материнства и детства. Озвученные сегодня стимулирующие меры будут способствовать повышению финансовой устойчивости семей и, как следствие, повышению рождаемости», – считает он.

Турчак отметил, что в этом направлении было сделано немало позитивных шагов. «Статистика говорит о том, что уровень младенческой и материнской смертности значительно сокращается, в большинстве регионов решена проблема с очередями в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Кроме того, возводятся новые больницы, перинатальные центры. Но мы отдаем себе отчет, что предстоит сделать еще больше», – сказал Турчак. 

«Наша Партия при необходимости обеспечит оперативное рассмотрение и поддержку данных мер на законодательном уровне. Также одной из главных задач депутатов от «Единой России» станет партийный контроль за реализацией мер поддержки. В рамках «Десятилетия детства», которое стартует с нового 2018 года, весь комплекс этих вопросов станет приоритетным для Партии», –  резюмировал и.о. секретаря Генсовета Партии. 

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