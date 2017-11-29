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Политика

Юлия Сагателян стала секретарем гдовского отделения «Единая Россия»

Сегодня, 29 ноября, в Гдове прошла 16-я отчетно-выборная конференция Гдовского районного местного отделения «Единая Россия». Как стало известно Псковскому агентству информации, на конференции помимо делегатов присутствовал Председатель комитета по законодательству экономической политике Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников. 

Секретарем местного отделения «Единая Россия» большинством голосов избрана председатель Собрания депутатов Гдовского района Юлия Сагателян. В политический совет партии вошел директор «Центра внешкольной работы с детьми «Дубно» Константин Албегов. 

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