Сведения о добросовестных клиентах банков могут быть исключены из баз данных об отказах

21:16, 29 ноября 2017, ПАИ

Банк России совместно с Росфинмониторингом разработал механизм, в рамках которого сведения о добросовестных клиентах могут быть исключены из баз данных об отказах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Список клиентов-отказников рассылается Банком России с июня текущего года. В этот перечень попадают клиенты, которым банки отказали в обслуживании и в проведении операций в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Теперь банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за отказов по основаниям, не связанным напрямую с наличием риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Указанный механизм предусмотрен методическими рекомендациями Банка России и Росфинмониторинга от 10.11.2017 № 29-МР, опубликованными на сайте Банка России (www.cbr.ru).

Публикация данных рекомендаций направлена на оптимизацию применения банками полномочий по отказам и снижение риска введения ограничений на получение банковских услуг для добросовестных клиентов, сведения о которых могли попасть в информационный массив по отказам.

В рекомендациях Банком России акцентировано внимание на необходимость взвешенно использовать информацию об отказах, поскольку наличие клиента в указанном списке не является самостоятельным основанием для принятия кредитной организацией решения об отказе в обслуживании клиента.

Для рассмотрения жалоб клиентов на отказы в получении банковских услуг кредитным организациямрекомендовано определить подразделение или сотрудника, уполномоченных рассматривать такие жалобы и принимать по таким случаям взвешенные решения.

Качество и эффективность реализации кредитными организациями полномочий по отказам, а также результаты рассмотрения ими связанных с этим жалоб находятся в зоне пристального внимания Банка России и учитываются регулятором при анализе деятельности банков.

При наличии обращений клиентов кредитных организаций о необоснованном, по их мнению, принятии в их отношении решения об отказе в обслуживании поступающая информация подвергается дополнительной тщательной оценке со стороны Банка России, в том числе путем анализа запрашиваемых у кредитной организации документов, информации и пояснений, характеризующих соответствующую операцию и подтверждающих обоснованность принятого решения об отказе. По результатам указанного анализа Банком России также делается вывод об эффективности организации системы внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма соответствующей кредитной организации.

Накопленный к настоящему времени опыт использования кредитными организациями информации об отказах показал значимость данной информации и ее востребованность при реализации риск-ориентированного подхода в обслуживании клиентов, а также выявил направления дальнейшего совершенствования такой работы.