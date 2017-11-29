Псковичей призывают поучаствовать в благотворительной акции и купить подарок для ребенка с ограниченными возможностями

21:25, 29 ноября 2017, ПАИ

В Пскове стартовала ежегодная благотворительная акция «Дерево желаний». Как рассказали Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Красного Креста, в этом году акция проходит в поддержку 60 детей с ограниченными возможностями здоровья. Они пишут свои письма Деду Морозу и ожидают подарков. Традиционно псковичи и гости города выступят в роли добрых волшебников, которые помогут Деду Морозу исполнить сокровенные желания детей.

Жителей и гостей города Пскова призывают уже сейчас поддержать акцию «Дерево детских желаний» в ТРК «Акваполис», а с 5 декабря и в ТК «ПИК-60», и пожертвовать в копилку Псковского Красного Креста любую денежную сумму на подарки детям.