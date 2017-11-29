Епископ Великолукский и Невельский Сергий принимает участие в Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви

21:29, 29 ноября 2017, ПАИ

29 ноября по завершении Божественной литургии и молебна перед мощами святителя Тихона, Патриарха Московского, в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось первое пленарное заседание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Великолукской епархии.

Великолукскую епархию на Архиерейском Соборе представляет Управляющий епархией, епископ Великолукский и Невельский Сергий.

На Собор прибыли архипастыри Московского Патриархата из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, в которых существуют епархии Русской Православной Церкви.

Председателем Архиерейского Собора, согласно Уставу Русской Православной Церкви, является Патриарх Московский и всея Руси.

В президиум Собора входят постоянные члены Священного Синода: Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Также в состав президиума входят Преосвященные владыки, приглашенные для участия в зимней сессии Священного Синода: митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф; епископ Бобруйский и Быховский Серафим; епископ Кызыльский и Тывинский Феофан; епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност; епископ Североморский и Умбский Митрофан.

Кроме того, согласно решению Священного Синода от 28 ноября 2017 года (журнал № 104), принимая во внимание важность участия в руководстве работой Архиерейского Собора предстоятелей автономных и самоуправляемых частей Московского Патриархата, в состав Священного Синода на время работы Собора и в президиум включены: митрополит Токийский и всея Японии Даниил; митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион; митрополит Рижский и всея Латвии Александр, митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий.