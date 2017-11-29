Дефицит врачей в Пскове хотят решить с помощью льгот при поступлении в ординатуру

21:50, 29 ноября 2017, ПАИ

В Пскове прошло заседание Координационного Совета по демографической политике города под председательством главы Пскова Ивана Цецерского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на заседании подняли вопрос дефицита врачей в Пскове. В частности, специалистов не хватает в области педиатрии. В качестве решения вопроса главный врач Деткой областной больницы Аркадий Гохман видит обеспечение специалистов медицинской сферы служебных жильем.

Среди комплекса мер по решению кадрового вопроса также озвучены возможность получение льгот при поступлении в ординатуру, а также создание позитивного образа медработника в обществе.

Глава Пскова Иван Цецерский выступил с предложением обратиться к врио губернатора Псковской области провести совещание руководителей медицинских учреждений региона и ветеранами медицины, посвященное вопросу кадрового обеспечения отрасли.